أبيض في تصريح جديد عن الكوليرا... هذا ما قاله

أوضح وزير الصحّة فراس أبيض لـ"الحرة" أن "جزءًا كبيرًا من مصابي الكوليرا لا يُظهرون أعراضًا وهو ما يزيد من انتشار المرض".



وقال أبيض: "إذا ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات فيسكون ذلك تحديًا جديًا"، مشيرًا إلى أنه "طلبنا من منظمة الصحة العالمية مساعدتنا في توفير اللقاحات ضد الكوليرا".

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