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لبنان

أبيض في تصريح جديد عن الكوليرا... هذا ما قاله

Lebanon 24
19-10-2022 | 15:33
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أوضح وزير الصحّة فراس أبيض لـ"الحرة" أن "جزءًا كبيرًا من مصابي الكوليرا لا يُظهرون أعراضًا وهو ما يزيد من انتشار المرض".

وقال أبيض: "إذا ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات فيسكون ذلك تحديًا جديًا"، مشيرًا إلى أنه "طلبنا من منظمة الصحة العالمية مساعدتنا في توفير اللقاحات ضد الكوليرا".
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