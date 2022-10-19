المصارف مدّدت إضرابها

مدّدت المصارف الاضراب داخل "الغرف المحصنة" غير عابئة بمصالح المودعين والمواطنين الذين يتعاملون مع فروعها المنتشرة في العاصمة والأقضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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