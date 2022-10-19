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لبنان
ياسين لـ"الأنباء" الكويتية: لن يمرّ أي حوار حول نظام أو اتفاق ليس تحت سقف "الطائف"
Lebanon 24
19-10-2022
|
17:40
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رأى عضو كتلة "التغيير" النائب ياسين ياسين أن "معادلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، أصبحت بفعل الواقع المأزوم بين الكتل النيابية، حتمية ولا مفر منها، وستنقل لبنان من السيئ إلى الأسوأ ان لم يتدارك الجميع مخاطرها على مرحلة ما بعد 31 تشرين الاول"، مؤكدا ان "كتلة التغيير تتمسك بمبادرتها كصيغة إنقاذية تحول دون انعطاف البلاد باتجاه المجهول، معتبرا انه وبالرغم من ضيق الوقت، ما زالت الفرصة متاحة أمام جميع القوى، لانتخاب رئيس توافقي صنع في لبنان، وبعيدا عند الإملاءات والتدخلات الخارجية".
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وأكد في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية ان "عدم توافق كتلة التغيير مع باقي المعارضة على المرشح ميشال معوض، لا يعني انها ضد الأخير كشخصية وطنية سيادية، انما الحكمة والعقلانية في قراءة الواقع النيابي، تحتم على كل القوى دون استثناء، الذهاب باتجاه التوافق على مرشح لإنقاذ البلاد من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن لبنان بحالته الراهنة، بحاجة إلى تجربة رئاسية جديدة، قوامها انتخاب رئيس فوق الأحزاب والتيارات والحركات السياسية، رئيس يجمع اللبنانيين، يحمي الدستور واتفاق الطائف، ويكون الحاكم والحكيم في مقاربة الواقع اللبناني بالتوازي مع الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية". (الأنباء الكويتية)
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