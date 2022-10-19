عون لم يوقع قانون الموازنة ويحضّر لاطلالة إعلامية قريبا

Advertisement

ذكرت «اللواء» أن رئيس الجمهورية لم يوقع بعد قانون الموازنة، لكنه يتابع في اتصالاته المساعي المتصلة بملف تأليف الحكومة مع العلم أن لا شيء جديدا بعد. ولفتت إلى أن سلسلة ملفات يتابعها قبل انقضاء المهلة الدستورية لولايته، فيما تعقد اجتماعات لكبار الموظفين في قصر بعبدا تتصل بمراسم مغادرة رئيس الجمهورية وغيرها من التفاصيل ، فيما يتوقع أن تكون لعون إطلالة إعلامية قريبا.