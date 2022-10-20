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لبنان

كيف سيودّع عون اللبنانيين؟ ومتى؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2022 | 01:15
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تأكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر رسميا القصر الجمهوري، يوم الثلاثين من تشرين الاول، وهو اليوم ما قبل الاخير من ولايته الدستورية، وسط مراسم وداع رسمية وشعبية حافلة.

ووفق المعطيات فان الرئيس عون سيودّع اللبنانيين بخطاب شامل، وان التحضيرات جارية ايضا لاطلالة تلفزيونية يتحدث فيها عون بالتفصيل عن حصيلة ست سنوات امضاها في سدة الرئاسة.

التحضيرات الشعبية لانتقال رئيس الجمهورية من قصر بعبدا الى دارته في الرابية، يتولى تنسيقها "التيار الوطني الحر". وتفيد معلومات "انه يجري التنسيق مع حلفاء" التيار" لتأمين مؤازرة شعبية ودعم "لوجستي"، في حال الضرورة، لعملية مواكبة موكب الرئيس عون".

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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