زحمة سير خانقة عند مداخل العاصمة.. تجنبوا هذه الطرقات

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تسجل حركة مرور كثيفة من بشامون باتجاه جسر خلدة وعلى طريق المطار القديم، ومن الغبيري الرحاب بالاتجاهين بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروريكما تسجل حركة مرور كثيفة من النقاش حتى نهر الموت، وعلى طريق الاشرفية حتى ساحة ساسين ومن جسر العدلية باتجاه اوتيل ديو. ومن جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، ومن جسر خلدة باتجاه انفاق المطارالى ذلك، أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و5 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية.