إنتخاب رئيس للجمهورية.. هذه أبرز مواقف الكتل النيابية قبل جلسة اليوم

تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تعقد بتمام الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

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ووفقا لأحكام الدستور، وابتداء من اليوم يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة تكون وظيفته الأساسية والوحيدة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب اقتراب تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون ( 10 أيام).



وكان الرئيس بري قد دعا الى جلستين سابقتين للانتخابات الرئاسية، عقد في الأولى منهما دورة اولى مالت خلالها الاصوات الى الورقة البيضاء كما ظهر اسم كل من النائب ميشال معوض و رجل الاعمال سليم إده.



اما الجلسة الثانية التي تزامنت مع "ذكرى 13 تشرين"، فلم تعقد وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.



و بدأت الكتل النيابية وبعض النواب بتحديد خياراتهم حول جلسة اليوم التي جاءت على الشكل التالي: ووفقا لأحكام الدستور، وابتداء من اليوم يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة تكون وظيفته الأساسية والوحيدة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب اقتراب تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون ( 10 أيام).وكان الرئيس بري قد دعا الى جلستين سابقتين للانتخابات الرئاسية، عقد في الأولى منهما دورة اولى مالت خلالها الاصوات الى الورقة البيضاء كما ظهر اسم كل من النائب ميشال معوض و رجل الاعمال سليم إده.اما الجلسة الثانية التي تزامنت مع "ذكرى 13 تشرين"، فلم تعقد وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.

كتلة نواب الكتائب:

قال عضو كتلة نواب الكتائب النائب الياس حنكش عبر الـ"LBCI" ان "الدور الذي يقوم به نواب الكتائب هو التواصل مع كافة الكتل للوصول إلى مرشح يستطيع أن يلاقي دعم أكبر ومروحة أوسع لتأييده".

وأضاف "هناك اجتهادات دستورية نراها في الفترة الاخيرة سواء من اشخاص ضليعين في الدستور او قريبين من القصر، وسبق ودخلنا بسيناريو الفراغ وحكومة غير كاملة المواصفات تستلم البلد سنتين ونصف ورأينا اختراعات دستورية لحسن سير مؤسسات الدولة".

كتلة التنمية والتحرير

وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان " عملية البحث في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، لا بد لها من ان تنطلق قريبا، وليدنا حاليا أكثر من اسم ومنفتحون على الحوار والنقاش".

واعتبر ان "شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين".

تكتل لبنان القوي

بدوره أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا للـLBCI ان: "ما من اسم حتى الآن قادر على جمع الاصوات الكافية وداخليا لم نحسم خياراتنا بعد بالنسبة للاسماء".

وقال النائب سليم عون لـ"صوت كل لبنان": "من المرجح أن يتمّ تأمين النصاب في الدورة الأولى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن سيكون هناك صعوبة في تأمين النصاب للدورة الثانية".

كتلة الوفاء للمقاومة

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين الحاج حسن للـLBCI: "نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية".



وأضاف "لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ".

تكتل الجمهورية القوية

واكد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج لـ "صوت كل لبنان" ان:"التكتل متمسك بالنائب ميشال معوض كمرشح رئاسي يلقى تأييد أكثر من أربعين نائبا".