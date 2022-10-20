إنتخاب رئيس للجمهورية.. هذه أبرز مواقف الكتل النيابية قبل جلسة اليوم

تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تعقد بتمام الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
ووفقا لأحكام الدستور، وابتداء من اليوم يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة تكون وظيفته الأساسية والوحيدة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب اقتراب تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون ( 10 أيام).
وكان الرئيس بري قد دعا الى جلستين سابقتين للانتخابات الرئاسية، عقد في الأولى منهما دورة اولى مالت خلالها الاصوات الى الورقة البيضاء كما ظهر اسم كل من النائب ميشال معوض و رجل الاعمال سليم إده.
اما الجلسة الثانية التي تزامنت مع "ذكرى 13 تشرين"، فلم تعقد وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
وبدأت الكتل النيابية وبعض النواب بتحديد خياراتهم حول جلسة اليوم التي جاءت على الشكل التالي:
كتلة نواب الكتائب:
قال عضو كتلة نواب الكتائب النائب الياس حنكش عبر الـ"LBCI" ان "الدور الذي يقوم به نواب الكتائب هو التواصل مع كافة الكتل للوصول إلى مرشح يستطيع أن يلاقي دعم أكبر ومروحة أوسع لتأييده".
وأضاف "هناك اجتهادات دستورية نراها في الفترة الاخيرة سواء من اشخاص ضليعين في الدستور او قريبين من القصر، وسبق ودخلنا بسيناريو الفراغ وحكومة غير كاملة المواصفات تستلم البلد سنتين ونصف ورأينا اختراعات دستورية لحسن سير مؤسسات الدولة".
كتلة التنمية والتحرير
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان " عملية البحث في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، لا بد لها من ان تنطلق قريبا، وليدنا حاليا أكثر من اسم ومنفتحون على الحوار والنقاش".
واعتبر ان "شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين".
تكتل لبنان القوي
بدوره أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا للـLBCI ان: "ما من اسم حتى الآن قادر على جمع الاصوات الكافية وداخليا لم نحسم خياراتنا بعد بالنسبة للاسماء".
وقال النائب سليم عون لـ"صوت كل لبنان": "من المرجح أن يتمّ تأمين النصاب في الدورة الأولى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن سيكون هناك صعوبة في تأمين النصاب للدورة الثانية".
كتلة الوفاء للمقاومة
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين الحاج حسن للـLBCI: "نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف "لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ".
تكتل الجمهورية القوية
واكد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج لـ "صوت كل لبنان" ان:"التكتل متمسك بالنائب ميشال معوض كمرشح رئاسي يلقى تأييد أكثر من أربعين نائبا".
من جهته، قال عضو الكتلة النائب ملحم رياشي في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI" إن "الثنائي الشيعي لن يُعطّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم"، وأضاف: "التيار الوطني الحر أعلن أنّه سيحضر الجلسة، والنائب ميشال معوّض سيحصل على 44 صوتاً في الدورة الأولى اليوم و65 صوتاً في الدورة الثانية".
وختم: "إذاً في ظلّ ذلك سننتخب رئيساً للجمهورية اليوم وبكل سهولة".
كتلة "الوفاء للمقاومة"
أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الدستور اللبناني واضح وهو مُنبثق من اتفاق الطائف ولا كتلة تملك 86 نائباً ولا الـ65"، وأضاف: "بالتالي، فإنه لإمكانية للإجماع إنّما للتوافق الذي لم يتحقق حتى الآن، وستتكرر المشاهد وتتكاثر الجلسات".
وفي تصريح له من مجلس النواب، قال فضل الله: "علينا التوافق على اسم يحظى بمقبولية بقية الكتل ونحن لسنا مع رئيس تحدّ أو استفزازي أو بلا لون أو "بلا ركاب".. نحن نريد رئيساً يمكنه القيام بدوره للانقاذ الوطني".
وأكمل: "لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانياً".
وختم: "لا نصوت لمن رشّحته القوات اللبنانية ولسنا ضد الأشخاص وما يحصل اليوم لعبة حرق أسماء".
كتلة اللقاء الديمقراطي
وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي المائب مروان حمادة للـLBCI: "بروفا جديدة اليوم مع الاوراق البيضاء وقد يكون هناك جلسات متتالية الاسبوع المقبل ونحن مع معوض ونتأمل المزيد من الاصوات له"
النائب وائل ابو فاعور قال عبر "الجديد": دخلنا في الشغور ولا نية لانتخاب رئيس ولا فراغ لكن هناك حكومة ستقوم بمقام صلاحيات رئيس الجمهورية
النواب التغيريين
واعتبرت النائب بولا يعقوبيان في حديث عبر الـLBCI ان وجهات النظر مختلفة في تكتل التغييريين منذ اليوم الاول، مشددة على ان اي امر يؤدي الى انتخاب رئيس انقاذي واصلاحي نؤيده ونسير به.