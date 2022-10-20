معارضون يعلّقون: ما هكذا يكون التغيير

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علّقت مصادر نيابيّة معارضة على قيام نواب "17 تشرين" بتسميّة مرشّح عند كل جلسة إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، واعتبرت أنّه "إستمرار بحرق الأسماء"، وقالت "ما هكذا يكون التغيير".أضافت المصادر أنّ "نواب "المجتمع المدنيّ" يُمضون في سياسة "ضدّ الجميع" في مجلس النواب، وهذا يدلّ على ضعف في فهم السياسة، فكتلة واحدة لا تستطيع فرض أمرٍ واقعٍ على سائر النواب".ودعت المصادر نواب "الثورة" بعد سقوطهم في انتخابات اللجان النيابيّة، إلى "التواصل مع الكتل المعارضة والتوافق حول مرشّحٍ واحدٍ لتحقيق التغيير الحقيقيّ الذي يطمح إليه اللبنانيون".في المقابل، تفيد المعلومات ان مجموعة من "نواب التغيير" ستتجه اليوم لانتخاب وزير الخارجية السابق ناصيف حتي في الجلسة النيابية التي ستعقد اليوم.