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لبنان

لماذا لم يتراجع سعر صرف الدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2022 | 03:15
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علّق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني على موضوع عدم تراجع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية على الرغم من الايجابية الكبيرة لموضوع الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، سائلا:"ماذا جرى لكي يتراجع سعر صرف الدولار"؟ 
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ودعا مارديني في حديث عبر "لبنان 24"الى التمييز بين موضوع ترسيم الحدود من جهة، وموضوع استخراج النفط والغاز من جهة ثانية، معتبراً انه اذا تم ترسيم الحدود فهذا لا يعني على الاطلاق ان لبنان بات بلدا نفطياً وبدأ باستخراج النفط والغاز.
وتابع: "اليوم نحن فعلياً ليس لدينا شيء، وكل ما يحكى لا يزال في اطار الدعاية لا أكثر ولا أقل، ولا زلنا نبحث في البحر عن النفط والغاز، فاذا وجدناه دخلنا في مرحلة ثانية من الحديث "

واعتبر ان موضوع الترسيم كان يمكن ان يؤثر بشكل ايجابي لو ان الأسواق المالية كانت تتوقع حرباً ما بين لبنان واسرائيل، وجاء هذا الترسيم لتنفيس الاحتقان ما بين البلدين، الا ان "الطبخة" كانت واضحة للجميع، وبالتالي لم يؤثر هذا الأمر على سعر الصرف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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