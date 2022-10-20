الكوليرا تنتشر بسرعة.. احذروا الحالات "الصامتة"

كما كان متوقعاً، ارتفعت أعداد الإصابات بالكوليرا وانشترت في عدة مناطق، ما أثار خوف اللبنانيين من تكرار سيناريو كورونا.

فقد أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 80 إصابة جديدة بالكوليرا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات بهذا الوباء إلى 5.

وكان لافتا أمس تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض الذي قال فيه انه "في حال ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات فيسكون ذلك تحديًا جديًا".

وفي هذا الإطار، حذر مرجع طبي في اتصال مع "لبنان 24" من الحالات غير المُشخصة حيث لا يوجد علامات لدى المُصاب أو ما يُسمى بـ "الحالات المخفية أو الصامتة" وهي الحالات الأخطر التي تنقل الجرثومة وتنتشر سريعا، مؤكدا ان "أرقام الإصابات سترتفع أكثر في الأيام المقبلة".

وأوضح المرجع الطبي ان "الكوليرا أصعب من فيروس كورونا لأن المريض ينهار سريعا والبعض يدخل في غيبوبة خلال 3 ساعات من بداية العوارض وقد يعاني من فشل كلوي يؤدي للوفاة".