Advertisement

لبنان

الكوليرا تنتشر بسرعة.. احذروا الحالات "الصامتة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1002133-638018521665220328.jpg
Doc-P-1002133-638018521665220328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كما كان متوقعاً، ارتفعت أعداد الإصابات بالكوليرا وانشترت في عدة مناطق، ما أثار خوف اللبنانيين من تكرار سيناريو كورونا.

 

فقد أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 80 إصابة جديدة بالكوليرا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات بهذا الوباء إلى 5.

 

وكان لافتا أمس تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض الذي قال فيه انه "في حال ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا وتخطى طاقة استيعاب المستشفيات فيسكون ذلك تحديًا جديًا".

 

وفي هذا الإطار، حذر مرجع طبي في اتصال مع "لبنان 24" من الحالات غير المُشخصة حيث لا يوجد علامات لدى المُصاب أو ما يُسمى بـ "الحالات المخفية أو الصامتة" وهي الحالات الأخطر التي تنقل الجرثومة وتنتشر سريعا، مؤكدا ان "أرقام الإصابات سترتفع أكثر في الأيام المقبلة".

 

وأوضح المرجع الطبي ان "الكوليرا أصعب من فيروس كورونا لأن المريض ينهار سريعا والبعض يدخل في غيبوبة خلال 3 ساعات من بداية العوارض وقد يعاني من فشل كلوي يؤدي للوفاة".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-20
06:00 | 2022-10-20
06:09 | 2022-10-20
05:00 | 2022-10-20
08:56 | 2022-10-20
08:51 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website