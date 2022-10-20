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لبنان

في طرابلس... امراة تتعرض لحادث صدم (صورة)

Lebanon 24
20-10-2022 | 01:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض إمرأة لحادث صدم اثناء عبورها الطريق، تحت جسر الملولة في طرابلس.
 
ويعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى احد مستشفيات المنطقة.
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ووفقا للمعلومات فان حالة المرأة غير مستقرة وحرجة. 
 
 
 
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