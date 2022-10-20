في طرابلس... امراة تتعرض لحادث صدم (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض إمرأة لحادث صدم اثناء عبورها الطريق، تحت جسر الملولة في طرابلس.



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ووفقا للمعلومات فان حالة المرأة غير مستقرة وحرجة. ويعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى احد مستشفيات المنطقة.ووفقا للمعلومات فان حالة المرأة غير مستقرة وحرجة.