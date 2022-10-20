برق ورعد وامطار.. اليكم حال الطقس في لبنان

طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع تساقط امطار واحتمال حدوث برق ورعد احيانا ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا.



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الطقس المتوقع في لبنان: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة أحياناً لتقارب ال٥٠كلم/س خاصة شمال البلاد، مع تساقط أمطارخفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد ويتوقع ان تشتدّ أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة و رياح ناشطة مع احتمال تساقط امطار متفرقة محلية خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد. يستقر الطقس تدريجيًا ابتداء من بعد الظهرمع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.