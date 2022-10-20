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لبنان

برق ورعد وامطار.. اليكم حال الطقس في لبنان

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:52
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طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع تساقط امطار واحتمال حدوث برق ورعد احيانا ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا.
 
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة أحياناً لتقارب ال٥٠كلم/س خاصة شمال البلاد، مع تساقط أمطارخفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد ويتوقع ان تشتدّ أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة و رياح ناشطة مع احتمال تساقط امطار متفرقة محلية خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
السبت: غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد. يستقر الطقس تدريجيًا ابتداء من بعد الظهرمع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.
 

الرياح السطحية:   جنوبية غربية نشاطة احيانا، سرعتها بين ١٥ و ٤٥ كم/ساعة،
الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين ٦٠ و ٧٥% .
حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
حرارة سطح الماء:   ٢٦°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٦ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٢ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:٤٧
ساعة غروب الشمس:   ١٧:٥٨
 
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