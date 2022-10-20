طوني فرنجيه: لإقرار مجموعة من التشريعات تستطيع ان تواكب عالم التكنولوجيا المتحرّك

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إستقبل رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في ضبيه رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان "PCA " الاستاذ كميل مكرزل ووفداً من العاملين في قطاع التكنولوجيا والمعلومات ضم كل من رئيس جمعية "قدرات" الاستاذ حاتم حاتم والمستشارة القانونية في مجال الامن السيبراني الدكتورة ليندا قاسم ورئيس لجنة الحكومة في جمعية الإنترنت المحامي شربل شبير والعميد المتقاعد إدمون حاكمة و مدير عام شركة "LIVON" الاستاذ باتريك أبو شقرا ومدير عام شركة " Softflo" الدكتور بشير الزغبي.وخلال الإجتماع دار النقاش حول آلية عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات، لاسيما بعد الجلسة النيابية الأخيرة التي تم خلالها إعادة انتخاب اللجان البرلمانية.كما تم التأكيد على اهمية العمل على درس وإقرار مجموعة من القوانين المرتبطة بالمجال التكنولوجي، اذ ان التشريعات بشكل عام تعتبر ركنا أساسيا من أركان التحوّل الرقمي.ورأى المجتمعون انه على الرغم من وجود عدد لا بأس به من القوانين الحالية المتعلقة بالمجال التكنولوجي، الا انه يحتاج الى تحديث وتطوير بما يتناسب مع عالم التكنولوجا المتحرّك بشكل سريع ومستمر.وفي السياق، تم الإتفاق على تركيز الجهد على بعض الأمور الممكن إنجازها بشكل سريع، كالتوقيع الالكترونيّ الذي، وبحال تم اعتماده بعد الموافقة عليه، سيؤدي تلقائيا الى الحد من مجالات الفساد والى تسهيل عملية انجاز المعاملات الرسمية على المواطن.