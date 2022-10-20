انطلاق جلسة "الدستوري" للبت بالطعون النيابية.. متى ستصدر النتائج؟

بدأت عند الساعة الـ10 صباح اليوم الخميس، جلسة المجلس الدستوري للبتّ بالطعون النيابية.

وقال رئيس المجلس طنوس مشلب لقناة الـ"OTV" إن "قسماً صغيراً من الطعون الانتخابية سيصدرُ بعد ظهر اليوم في حين أن الباقي سيتم إصداره على دفعات متتالية.