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لبنان

انطلاق جلسة "الدستوري" للبت بالطعون النيابية.. متى ستصدر النتائج؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:13
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بدأت عند الساعة الـ10 صباح اليوم الخميس، جلسة المجلس الدستوري للبتّ بالطعون النيابية.
 
وقال رئيس المجلس طنوس مشلب لقناة الـ"OTV" إن "قسماً صغيراً من الطعون الانتخابية سيصدرُ بعد ظهر اليوم في حين أن الباقي سيتم إصداره على دفعات متتالية. 
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