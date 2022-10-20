سماع دوي انفجارات في حاصبيا والعرقوب... والسبب؟

يسمع في قرى حاصبيا والعرقوب دوي انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ويرجح انها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، وسط تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة.

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