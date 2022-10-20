Advertisement

لبنان

سماع دوي انفجارات في حاصبيا والعرقوب... والسبب؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1002174-638018583025479383.jpg
Doc-P-1002174-638018583025479383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسمع في قرى حاصبيا والعرقوب دوي انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ويرجح انها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، وسط تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة.
Advertisement
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
بلديات قضاء حاصبيا حددت أجرة عمال الزيتون اليوميين
lebanon 24
20/10/2022 16:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة فتح السير على طريق عام راشيا حاصبيا محلة ضهر الاحمر
lebanon 24
20/10/2022 16:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير على طريق عام راشيا - حاصبيا في محلة ضهر الاحمر من قبل بعض المحتجين (التحكم المروري)
lebanon 24
20/10/2022 16:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيا
lebanon 24
20/10/2022 16:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24

حاصبيا

العرقوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-20
06:00 | 2022-10-20
06:09 | 2022-10-20
05:00 | 2022-10-20
08:56 | 2022-10-20
08:51 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website