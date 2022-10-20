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لبنان

سليم عون: لسنا عاجزين عن التسمية لكن ليست الطريقة المناسبة لانتخاب رئيس

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:41
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توقع النائب سليم عون، ارتفاع عدد الأوراق البيضاء في جلسة اليوم، مع إنضمام عدد من النواب كالورقة التي كتب عليها الرئيس رشيد كرامي سابقا".
 
 
 
وقال في حديث عبر "صوت كل لبنان": "لسنا عاجزين عن تسمية أشخاص، ولكنها ليست الطريقة المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه لعبة سياسية لحرق الأشخاص والمرشحين".
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ورأى "انه كما حدث في الجلسة السابقة، سيتأمن النصاب في الدورة الأولى، ولكن هناك صعوبة في الدورة الثانية في تأمين النصاب".

وعن تأليف الحكومة، شدد على أن "ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لن تنتهي قبل التوصل إلى تأليف حكومة جديدة، ولو في اللحظات الأخيرة"،  معتبرا "أن لا أحد لديه مصلحة بالدخول في فوضى دستورية، وأنه عندما يصبح الوقت داهما، ويكون هناك خطر على البلاد سيتوافق الجميع وسيتوصلون إلى قواسم مشتركة".
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