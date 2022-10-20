Advertisement

لبنان

كركي تابع نظام المعاش التقاعدي مدى الحياة مع وفد من لجنة الإدارة العامة

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1002209-638018618634338465.png
Doc-P-1002209-638018618634338465.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر أمس ، وفداً من "لجنة متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة"، ضم كلا من الإعلامية بارعة الخليل ومصطفى اسماعيل )وزارة الاعلام) والسيد كميل عبدالله رئيس دائرة الريبورتاج سابقا في "إذاعة لبنان".
Advertisement
وقد شكر أعضاء الوفد الدكتور كركي على جهوده المتواصلة في دعم مطالب متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة وعلى إيلائه كل العناية والاهتمام في ما يتعلق بمشروع المعاش التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، والذي أعدته إدارة الصندوق بناء على طلب معالي وزير العمل، كما تقدموا بسلسلة من المطالب للحظهم بشكل واضح في هذا النظام واستفادتهم من تقديماته فور إقراره.
وفي ما يتعلق بمطلب أن يكون المعاش التقاعدي متحركا ، أكد المدير العام أن المشروع المطروح من قبل إدارة الضمان وبالتنسيق مع منظّمة العمل الدولية حرص على أن يكون هذا المعاش مرنا ويعدل وفق ارتفاع معدلات الأجور السنوية المصرح عنها للصندوق.
كذلك نوه الدكتور كركي أمام الوفد أن صفة "الاختياري" للمعاش التقاعدي هي من أهم ميزاته وذلك لترك الحرية للمضمون المتقاعد أن يتخذ الخيار الذي يناسبه وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الصندوق وإدارته على تأمين أفضل التقديمات الممكنة لضمان عيش كريم للمواطن المضمون خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وبعد أن فقدت تعويضات المضمونين معظم قدرتها الشرائية بسبب تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وفي ختام اللقاء، جدد المدير العام للصندوق تأكيده "السعي ومطالبة حاكمية مصرف لبنان والدولة اللبنانية بإعطاء الاهتمام اللازم لملف تعويضات نهاية الخدمة وصرفها على أساس سعر صرف يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية إزاء الدولار"، آملا "أن تلقى دعواته التجاوب المطلوب في أسرع وقت ممكن لعلها تكون خطوة إيجابية للعبور نحو بر الأمان والخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلت به البلاد منذ حوالي ثلاثة سنوات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-20
06:00 | 2022-10-20
06:09 | 2022-10-20
05:00 | 2022-10-20
08:56 | 2022-10-20
08:51 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website