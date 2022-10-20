كركي تابع نظام المعاش التقاعدي مدى الحياة مع وفد من لجنة الإدارة العامة

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر أمس ، وفداً من "لجنة متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة"، ضم كلا من الإعلامية بارعة الخليل ومصطفى اسماعيل )وزارة الاعلام) والسيد كميل عبدالله رئيس دائرة الريبورتاج سابقا في "إذاعة لبنان".

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وقد شكر أعضاء الوفد الدكتور كركي على جهوده المتواصلة في دعم مطالب متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة وعلى إيلائه كل العناية والاهتمام في ما يتعلق بمشروع المعاش التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، والذي أعدته إدارة الصندوق بناء على طلب معالي وزير العمل، كما تقدموا بسلسلة من المطالب للحظهم بشكل واضح في هذا النظام واستفادتهم من تقديماته فور إقراره.

وفي ما يتعلق بمطلب أن يكون المعاش التقاعدي متحركا ، أكد المدير العام أن المشروع المطروح من قبل إدارة الضمان وبالتنسيق مع منظّمة العمل الدولية حرص على أن يكون هذا المعاش مرنا ويعدل وفق ارتفاع معدلات الأجور السنوية المصرح عنها للصندوق.

كذلك نوه الدكتور كركي أمام الوفد أن صفة "الاختياري" للمعاش التقاعدي هي من أهم ميزاته وذلك لترك الحرية للمضمون المتقاعد أن يتخذ الخيار الذي يناسبه وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الصندوق وإدارته على تأمين أفضل التقديمات الممكنة لضمان عيش كريم للمواطن المضمون خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وبعد أن فقدت تعويضات المضمونين معظم قدرتها الشرائية بسبب تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وفي ختام اللقاء، جدد المدير العام للصندوق تأكيده "السعي ومطالبة حاكمية مصرف لبنان والدولة اللبنانية بإعطاء الاهتمام اللازم لملف تعويضات نهاية الخدمة وصرفها على أساس سعر صرف يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية إزاء الدولار"، آملا "أن تلقى دعواته التجاوب المطلوب في أسرع وقت ممكن لعلها تكون خطوة إيجابية للعبور نحو بر الأمان والخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلت به البلاد منذ حوالي ثلاثة سنوات".