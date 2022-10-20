الدورة الأولى انتهت... كيف توزعت اصوات النواب؟

انتهت عملية فرز الاصوات الانتخابية التي ادلى بها النواب خلال الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية الرئاسية، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

ميشال معوض: 42

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ورقة بيضاء:55

أسماء أخرى:21