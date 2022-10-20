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لبنان

الدورة الأولى انتهت... كيف توزعت اصوات النواب؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 04:28
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انتهت عملية فرز الاصوات الانتخابية التي ادلى بها النواب خلال الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية الرئاسية، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:
 
ميشال معوض: 42
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ورقة بيضاء:55
أسماء أخرى:21
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