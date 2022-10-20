نائب يتغيب عن الجلسة.. ويبرر عبر تويتر

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على موقع تويتر: "تغيبي اليوم عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ممارسة واجبي التشريعي الأول والاساس، هو بسبب طارئ صحي، حال دون نزولي الى ساحة النجمة، وأؤكد أن صوتي ما زال للنائب ميشال معوض وفرصة مستمرة ليبحث عن المزيد من التوافق ولمّ الشمل بين الاطراف."

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