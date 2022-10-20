بعد "سقوط جلسة انتخاب الرئيس".. ماذا قال النائب هادي أبو الحسن؟

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إنّ ما حصلَ في الجلسة من تطيير للنصاب وغيرها من الأمور هو هدرٌ للفرص، وسأل: "لماذا نُجهض الأمل والفرصة؟"، وأضاف: "أتوجه لزملائنا المعارضين بأن يكون النقاش صريحاً والسياسة لا تُدار بقلة الخبرة والنكد لأنه حينها نصلُ إلى كارثة حقيقية".

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وتابع: "هناك مجموعة تحاول إجهاض وصول المعارضة إلى صوتٍ وازن وهذا يخدم التعطيل".