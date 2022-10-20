بعد "سقوط جلسة انتخاب الرئيس".. ماذا قال النائب هادي أبو الحسن؟

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إنّ ما حصلَ في الجلسة من تطيير للنصاب وغيرها من الأمور هو هدرٌ للفرص، وسأل: "لماذا نُجهض الأمل والفرصة؟"، وأضاف: "أتوجه لزملائنا المعارضين بأن يكون النقاش صريحاً والسياسة لا تُدار بقلة الخبرة والنكد لأنه حينها نصلُ إلى كارثة حقيقية".
وتابع: "هناك مجموعة تحاول إجهاض وصول المعارضة إلى صوتٍ وازن وهذا يخدم التعطيل".
وللمرّة الثالثة، لم ينجح مجلس النواب، اليوم الخميس، في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وحضر داخل القاعة العامة 119 نائباً عند الساعة 11 صباحاً، ما يعني أن النصاب المطلوب لبدء عملية الانتخاب والذي يتحدّد بـ86 نائباً على الأقل قد تأمن حُكماً، علماً أن أيّ مرشح للرئاسة ينال 65 صوتاً، يُصبح يفوز حُكماً في الانتخابات، وبالتالي يُصبح رئيساً للجمهورية.
وإثر ذلك، جرى توزيع الأوراق على الحاضرين وقد جاءت النتيجة على النحو التالي:
ميشال معوض: 42 صوتاً
أوراق بيضاء: 55
لبنان الجديد: 17
أوراق ملغاة: 4
ميلاد بو ملهب: 1
وبسبب تلك النتيجة، فإنّ ما اسم من الأسماء التي طُرحت نال 65 صوتاً. وهنا، فإنّه كان من المفترض أن تعقد دورة ثانية للانتخاب، إلا أن الجلسة فقدت نصابها، أي أنه لم يبق داخل القاعة العامة 86 نائباً، الأمر الذي دفع ببري لتحديد جلسة انتخاب ثانية يوم الإثنين 24 تشرين الأول 2022.