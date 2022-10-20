"التقدمي" يقدّر موقف أستراليا: حرصٌ واعٍ لأهمية موقع القدس كعاصمة تاريخية لفلسطين

وجّه "الحزب التقدمي الاشتراكي" تحية تقدير إلى "موقف الحكومة الأسترالية المتمثل بسحب الإعلان بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وفي بيان له، أكد أن "هذا الموقف ينمّ عن حرص واعٍ لأهمية موقع القدس في كونها العاصمة التاريخية لدولة فلسطين"،

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وأضاف: "بانتظار أن ينتقل هذا الحرص إلى الجهات الدولية الراعية لعملية المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكي تسلك مساراً جدّياً للتوصل إلى اتفاق على القضايا المتعلقة بحلّ الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وحق العودة، ووقف الاستيطان والتهويد الممنهج، وإنهاء الاحتلال".