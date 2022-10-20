معوّض: ترشّحي للرئاسة "جدّي" وأحمل طرحاً إنقاذياً واضحاً

اعتبر النائب ميشال معوّض أن هناك فريقاً يعملُ بجدية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في حين أن هناك فريقاً آخر يحضرُ الجلسات كي لا يُقال أنه مُشاركٌ في التعطيل، وأضاف: "على الرغم من المحاولات العديدة لضرب ترشيحي للرئاسة، فإني أقول هو أن هذا الترشح هو الأكثر جديّة والوحيد، وأنا أحمل طرحاً انقاذياً واضحاً وغير مخفيّ، ولبنان بحالة من الانهيار ويحتاجُ إلى وضوحٍ في التعاطي بين الجميع".

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وفي تصريحٍ له من مجلس النواب عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، قال معوّض: "لا بدّ من القبول بالحياد أو التحييد الإيجابي وعودة الجميع إلى لبنان. نعم للعودة إلى الدستور والطائف والتأكيد على استقلالية القضاء. في المقابل، فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن يكون على حساب حقوق اللبنانيين".



وختم: "أتوجّه إلى القوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم، وأقول لهم إن هناك الكثير من الأسباب لخلافنا مع بعضنا البعض، ولكن إذا كُنا نريد حقيقة الوصول إلى التغيير، لا بُدّ من أن نجمع المعارضة أولاً".

