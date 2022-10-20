"ضايعين بأمرن"... عدوان: النواب الـ22 هم من يُعطلون التغيير

اعتبر عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عدوان أنّه "تبيّن أن 56 نائبًا لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم مرشح وليست لديهم الجرأة للانتقال إلى الدورة الثانية لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما ميشال معوّض يُراكم الأصوات، كما تبيّن أن 22 نائبًا "ضايعين بأمرن" وفي حيرة".

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وأضاف عدوان أنّ "النواب الـ22 هم من يُعطلون التغيير، ورسالتي إليهم أن يحسموا خيارهم قبل يوم الإثنين، والإنسان الديمقراطي عليه أن يقبل بالخيارات المطروحة، وهناك مرّشح حصل على 44 صوتًا وعليكم دعمه".

وتابع متوجّهاً لنواب "التغيير": "كثرة الاجتماعات واختيار أسماء جديدة لا توصل إلى أي مكان، ولا يمكنّكم أن تفرضوا رأيكم على 44 نائباً".