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لبنان

كُشف الأمر.. من هو النائب الذي صوّت بـ"لا أحد" في جلسة انتخاب الرئيس؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:17
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كشف النائب أسامة سعد عن عدم تصويته لأي جهة أو شخصية خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه "كتب على ورقة الاقتراع الخاصّة به عبارة لا أحد". 
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وفي تصريحٍ له من البرلمان، قال سعد: "تعبيراً عن رفضي واستيائي من واقع البلد الممزق والسياسة الملغاة فيه، اقترعت بورقة تعبر عن هذا الرفض والاستياء وهي ورقة ملغاة، وقد كتبت عليها عبارة لا أحد".
وأضاف: "سنستمر في النضال من أجل التغيير ومن أجل واقع سياسي مغاير، وانتخابات الرئاسة هي المعركة السياسية الكبرى في لبنان. قوى 14 آذار حدّدت معركتها بمرشح مُعلن، في حين أن قوى 8 آذار تخوض معركتها بالورقة البيضاء تارة وبالتعطيل تارة أخرى قبل أن تُعلن مرشحها". 
وأكمل: "بالأمس، توافقنا مع تكتل نواب التغيير على اسم لننتخبه اليوم، إلا أنه مع الأسف في اللحظة الأخيرة طلب التريث، ولا يريد إعلان موقفه الآن. وفهمت ذلك على أنه دعوة للتفاوض والتوافق وكأن التفاوض لا يمكنه أن يجرى في ظل المواقف المحددة والمعارك. مع ذلك، سنواصل العمل مع تكتل التغيير لانتخاب رئيس وطني يحمل توجهات اصلاحية وإنقاذية".
وأضاف: "السياسة في لبنان في أسوأ أيامها، وهي في حال انحطاط كامل، بل أكاد أقول إنها معدومة. البلد ممزق.. مزقته الولاءات الخارجية المتعددة وفرقته التموضعات الطائفية والمذهبية البغيضة. بلدنا تعرض شعبه للسطو والإفقار والإذلال والتيئيس والتهجير وضرب تماسكه الاجتماعي، وتمزيق وحدته الوطنية على يد قوى سلطوية وضعت ايديها عنوة على مقدراته وثرواته".
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