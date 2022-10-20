ما سبب قطع طريق دوار أبو علي؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة التبانة – طرابلس، 3 شبان منذ مدّة متهمين بتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح.

وقام أهالي المنطقة بقطع طريق دوار أبو علي احتجاجاً على توقيفهم.