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لبنان
ما سبب قطع طريق دوار أبو علي؟ (صور)
Lebanon 24
20-10-2022
|
05:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة التبانة – طرابلس، 3 شبان منذ مدّة متهمين بتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح.
وقام أهالي المنطقة بقطع طريق دوار أبو علي احتجاجاً على توقيفهم.
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