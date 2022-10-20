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لبنان

بعد جلسة الإنتخاب نواب "التغيير" يكشفون عن أمرٍ بارز سيحصل السبت والأحد... ماذا أعلنوا؟

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:54
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قال النائبان بولا يعقوبيان ووضاح الصادق من مجلس النواب "لدينا تجمعاً يومي السبت والأحد مع كتلتي الإعتدال الوطني ونواب صيدا وقد نصل سوياً إلى 25 نائباً".
 
أمّا النائب ابراهيم منيمنة، فأشار إلى أنّ "محاولة الاستحواذ على تكتل "التغييريين" للتفاوض على حسابه لن نسير بها، ومحاولة إيهام الناس وتحميلنا المسؤولية هو تضليل للرأي العام".
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كذلك، قال النائب وضاح الصادق: "إنّ لم أحضر إجتماعاً فهذا لا يعني "انو ما منحكي مع بعض"، فقد صوتت لـ"لبنان الجديد"، والخلاف بيننا تقني وليس على الرؤية العامة".
 
 
كما قال النائب ملحم خلف: "كثر من ظنوا أنه تم اليوم "فرط عقد" نواب التغيير، إلا أن ما ظهر أن هذا العقد آخذ بالتوسع".
 
 
وكانت يعقوبيان اعتبرت أنّه "لا يوجد معارضة في البلد، ومن يسمون أنفسهم معارضة اتفقوا جميعاً عام 2016"، وقالت: "وبعد شوي رح يحملونا مصايب البلد كلها".

وأضافت يعقوبيان: "مضحك جداً أن يقول أحدهم "انو الحق عالتغييريين" فنحن الذين نقول "كلن يعني كلن" ذهبنا إليهم جميعاً للوصول بمبادرة واقعية "لإن ما حدا عندو 86"، إلا أن بعضهم ينتظر تعليمات خارجية "أو ناطرين شنطة من برا".
 
 
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