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لبنان

رسالة من نائب لـ"اصحاب الرؤوس الحامية"!

Lebanon 24
20-10-2022 | 06:02
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إعتبر النائب محمد سليمان أن "المشاركة اليوم بانتخاب رئيس للجمهورية هي تأكيد على ضرورة انجاز هذا الاستحقاق  ضمن المهل الدستورية وفقا لما نص عليه الدستور".

أضاف في بيان أنه "من غير المقبول على الاطلاق محاولات البعض والذين لا صفة دستورية لهم في العمل على خرق الدستور والاعتداء على صلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة".
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وشدد على ان "مسؤولية تشكيل الحكومة هي حصرا من مسؤولية الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس مسؤولية وزير او رئيس حزب"،  كما شدد على ان "لغة التهديد والوعيد مرفوضة ومردودة ونحن لن نتردد لحظة في المواجهة اذا ما فرضت علينا".

وختم:" اريد ان أوجه رسالة واقول لاصحاب الرؤوس الحامية، تعالوا الى كلمة سواء، واحترموا دستور البلاد حتى لا نصل الى ما لا تحمد عقباه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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