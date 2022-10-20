حمية: للعمّال دور أساسي في تنشيط العجلة الإقتصادية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وتناول الحديث في قضايا عمالية ذات اهتمام لدى النقابة.وشدد حميه على أن "الوزارة لن تألو جهداً، وضمن نطاق صلاحياتها التي تكفلها القوانين، في القيام بكل ما يدعم العامل اللبناني، وتعزيز ثقته ببلده، كون له دور أساسي في نهضة المؤسسات سواء في القطاع العام أوالخاص، مؤكداً بأن" للعمال الدور الفعال في تنشيط عجلة الإستثمار في المرافق والمؤسسات كافة وفي كلا القطاعين ".كما استقبل حميه عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شربل مارون، وعرض معه شؤونا عامة وملفات إنمائية مناطقية ولا سيما تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل في منطقة البقاع الغربي .واكد حميه أن "البقاع الغربي كباقي المناطق اللبنانية، هو من المناطق التي يتم متابعة ملفاتها في الوزارة ، ولا سيما موضوع صيانة الحفر على الطرقات، ولكن وفقا للإمكانات المتوافرة".