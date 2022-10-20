هل تتساقط الأمطار في "الويك آند"؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة، و رياح ناشطة مع احتمال امطار متفرقة محلية شمال البلاد، حيث يتوقع حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع هطول امطار واحتمال حدوث برق ورعد احيانا ، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا.ويتراوح معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع تساقط أمطارخفيفة متفرقة ورياح ناشطة أحياناً تقارب ال50 كلم/س شمال البلاد، حيث يتوقع ان تشتدّ الامطار أحياناً فجر الجمعة مع احتمال حدوث برق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة، و رياح ناشطة مع احتمال امطار متفرقة محلية شمال البلاد، حيث يتوقع حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.السبت: غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل في درجات الحرارة و احتمال أمطار متفرقة شمال البلاد. يستقر الطقس تدريجيًا ابتداء من بعد الظهر مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.