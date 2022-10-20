طالبة لبنانية تنتصرُ على "ضعف السمع" وتُحقّق نجاحاً باهراً.. هذه قصتها

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والطالبة ضامن من ذوي الاحتياجات الخاصّة، لكن بارادتها القوية ورغم ضعف القدرة السمعية لديها، حصلت على المرتبة الخامسة في شهادة الثانوية العامة - فرع الاقتصاد والاجتماع بدرجة جيد جداً في دورة العام 2022.وللإشارة، فإن ضامن تلقت متابعة من مدرسة التدريب على النطق والسمع "irap" وقد تلقت تهنئة من عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي ميقاتي على مثابرتها وجهدها وتألقها العلمي رغم الصعوبات التي واجهتها.