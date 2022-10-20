27
o
بيروت
28
o
طرابلس
12
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طالبة لبنانية تنتصرُ على "ضعف السمع" وتُحقّق نجاحاً باهراً.. هذه قصتها
Lebanon 24
20-10-2022
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نالت الطالبة جويل علي ضامن من ثانوية بكفيا، منحة من المجلس الوطني للبحوث العلمية لمتابعة الدراسة الجامعية في لبنان، وذلك خلال احتفال أقيم اليوم في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
Advertisement
والطالبة ضامن من ذوي الاحتياجات الخاصّة، لكن بارادتها القوية ورغم ضعف القدرة السمعية لديها، حصلت على المرتبة الخامسة في شهادة الثانوية العامة - فرع الاقتصاد والاجتماع بدرجة جيد جداً في دورة العام 2022.
وللإشارة، فإن ضامن تلقت متابعة من مدرسة التدريب على النطق والسمع "irap" وقد تلقت تهنئة من عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي ميقاتي على مثابرتها وجهدها وتألقها العلمي رغم الصعوبات التي واجهتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
02:37 | 2022-10-20
20/10/2022 02:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-19
19/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-19
19/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الصوت القوي في الجنوب... هذا ما تبين
Lebanon 24
بعد الصوت القوي في الجنوب... هذا ما تبين
12:39 | 2022-10-19
19/10/2022 12:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:00 | 2022-10-20
20/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2022-10-20
اتُهِموا بـ"الولدنة".. كيف سقط "التغييريون" في ذكرى "الثورة"؟!
06:00 | 2022-10-20
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:09 | 2022-10-20
ميقاتي رعى الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي "الثانوية العامة": الشباب أملُ لبنان
05:00 | 2022-10-20
جولات "لبنان القوي" على الكتل والأحزاب: تعبئة للفراغ الرئاسي؟
08:56 | 2022-10-20
الريّس: تقاطع سياسي مريب بين "الممانعة" و"التغييريين"
08:51 | 2022-10-20
نقابة محرري الصحافة استنكرت إدعاء حرفوش على مستشار الرئيس ميقاتي: نقف إلى جانب الجميّل
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
20/10/2022 16:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
20/10/2022 16:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
20/10/2022 16:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact