Advertisement

لبنان

طالبة لبنانية تنتصرُ على "ضعف السمع" وتُحقّق نجاحاً باهراً.. هذه قصتها

Lebanon 24
20-10-2022 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1002303-638018719302187357.jpg
Doc-P-1002303-638018719302187357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نالت الطالبة جويل علي ضامن من ثانوية بكفيا، منحة من المجلس الوطني للبحوث العلمية لمتابعة الدراسة الجامعية في لبنان، وذلك خلال احتفال أقيم اليوم في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
Advertisement

والطالبة ضامن من ذوي الاحتياجات الخاصّة، لكن بارادتها القوية ورغم ضعف القدرة السمعية لديها، حصلت على المرتبة الخامسة في شهادة الثانوية العامة - فرع الاقتصاد والاجتماع بدرجة جيد جداً في دورة العام 2022.

وللإشارة، فإن ضامن تلقت متابعة من مدرسة التدريب على النطق والسمع "irap" وقد تلقت تهنئة من عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي ميقاتي على مثابرتها وجهدها وتألقها العلمي رغم الصعوبات التي واجهتها.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-20
06:00 | 2022-10-20
06:09 | 2022-10-20
05:00 | 2022-10-20
08:56 | 2022-10-20
08:51 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website