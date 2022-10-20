اليكم أتعس 10 بلدان في العالم.. لبنان في الصدارة بعد أفغانستان وهذا ترتيبه

حل لبنان ثانياً ضمن أكثر الشعوب تعرضا للمشاعر السلبية عقب أفغانستان، وذلك وفق تقرير "غالوب" العالمي للمشاعر 2022.

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أظهر تقرير "غالوب" العالمي للمشاعر 2022 أن مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يوميا، سجلت رقما تاريخيا، كما نشر موقع "روسيا اليوم".وجاء ترتيب الدول العشر الأكثر تعرضا للمشاعر السلبية على النحو التالي: أفغانستان، لبنان، العراق، سيراليون، الأردن، تركيا، ثم بنغلاديش والإكوادور وغينيا وأخيرا بنين.في المقابل، جاءت الدول العشر الأقل عرضة للتجارب السلبية على النحو التالي: لاتفيا وقرغيزستان وإستونيا وروسيا وجنوب أفريقيا، ثم ليتوانيا وماليزيا ومنغوليا وسنغافورة ثم موريشيوس، وكوسوفو، وتايوان، وكازاخستان.وكشف التقرير أن 42% ممن استطلعت آراؤهم قالوا إنهم واجهوا كثيرا من القلق أو الضغوط 41%، ونحو الثلث قالوا إنهم مروا بتجربة ألم جسدي 31%، في حين واجه أكثر من ربع المشاركين في الاستفتاء مشاعر حزن 28%، ونحو الربع شعروا بالغضب 23%.وقد سجلت الخبرات السلبية التي مر بها الناس رقما قياسيا جديدا على مقياس المنظمة، فقد كانت عند 30 نقطة في عامي 2017 و2018 لترتفع بعد ذلك بالتوالي حتى بلغت 33 نقطة في 2022/2021.وأشارت إحصائيات المؤسسة إلى أن المشاعر السلبية لم تسجل انخفاضا منذ أن بدأت قياساتها في 2006 إلا مرتين، الأولى في 2007، والثانية في 2014.