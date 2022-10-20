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لبنان

ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت... إليكم بالصور كيف كانت مخبأة وهذه وجهتها!

Lebanon 24
20-10-2022 | 07:15
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قال وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، فتمكنت شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كان منوي تصديرها الى السودان كوجهة أولى".
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وأضاف مولوي: "وعلى الأثر، اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المتورط الرئيسي "خ.س" وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في اتمام معاملات الشحنة، وبعد تفتيش محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على ١٦٥ كيلوغراما من الكبتاغون اي ما يعادل المليون حبة، المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية".
 
 
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