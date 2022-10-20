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لبنان

الريحاني: التعطيل مضيعة للوقت ومضرّ بالشعب اللبناني

Lebanon 24
20-10-2022 | 07:22
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اعتبرت  المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني خلال حضورها الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، أن "مشاركتها تأتي إحتراماً منها لأهمية هذا الاستحقاق وللدستور".

ووفق مكتبها الاعلامي، تمنت الريحاني "على النواب التقيّد بالمهنة الدستورية والتحلّي بالمسؤولية، وانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية لأن ليس لدى لبنان ترف الوقت"، مشيرةً إلى أن جلسة اليوم "اتّسمت بالفوضى خصوصاً في توزيع الأوراق وعدّها ويجب ألا نضع ورقة نعرفها ملغاة مسبقاً"، وأملت في أن تكون الجلسات المقبلة" أكثر وضوحاً".
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ولفتت الى ان "هذا التعطيل هو مضيعة للوقت بكل ما للكلمة من معنى، ومضرّ للشعب اللبناني"، وأكدت أن "التعادل السلبي الحاصل لن يؤدي إلى بناء دولة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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