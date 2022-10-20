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لبنان

5 أشخاص سيبقون نواباً .. إليكم نتائج 5 طعون نيابيّة من "الدستوري"

Lebanon 24
20-10-2022 | 07:33
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خلال جلسته التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات، اليوم الخميس، أصدر المجلس الدستوريّ نتائج عدد من الطعون النيابية، مُعلناً ردّ 5 منها ضدّ النواب: الياس الخوري، بلال الحشيمي، سعيد الأسمر، جميل عبود وفراس حمدان. 

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وإستناداً إلى ذلك، فإن نيابة هولاء النواب الـ5 ستبقى سارية، وبالتالي لن يتم إبطالها باعتبار أنّ الذين تقدّموا بالطعون ضدّهم لم يتمكنوا من كسب النتيجة لصالحهم.
 
وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب عن "الطعون الـ5 جرى ردّها بالاجماع"، مشيراً إلى أن "الطعون المتبقية ستصدر تباعاً الأسبوع المقبل"، وقال: "نعمل على فرز صناديق جديدة مع المقرّرين".
 
وأكّد مشلب أن "التكهنات لم تكن في مكانها"، مشدداً على أنه "لم يتلقّ أي سؤالٍ من أي شخص بشأن أي ملف يرتبط بالطعون"، نافياً في الوقت نفسه "حصول أي ضغوط سياسية عليه". 
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