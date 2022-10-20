Advertisement

لبنان

حاولا الدخول إلى أحد المنازل لسرقتها... فوقعا بقبضة القوى الأمنيّة وهذا ما اعترفا به

Lebanon 24
20-10-2022 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1002321-638018743108871248.jpg
Doc-P-1002321-638018743108871248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

نتيجةً للمتابعة والاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّتَي شخصين حاولا الدّخول إلى منزل أحد المواطنين في إحدى البلدات الجنوبيّة بواسطة الكسر والخلع، بهدف السرقة.
Advertisement

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه فيهما، حيثُ جرى توقيفهما من قِبل إحدى دوريّات المفرزة، وهما كل من:

ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
 ع. ق. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بأفعال جرمية وسرقات متعدّدة، آخرها في إحدى بلدات النبطية بالاشتراك مع آخر، كما تبيّن أنهما مطلوبان للقضاء بجرائم مخدّرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-20
06:00 | 2022-10-20
06:09 | 2022-10-20
05:00 | 2022-10-20
08:56 | 2022-10-20
08:51 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website