حاولا الدخول إلى أحد المنازل لسرقتها... فوقعا بقبضة القوى الأمنيّة وهذا ما اعترفا به

Advertisement

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:نتيجةً للمتابعة والاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّتَي شخصين حاولا الدّخول إلى منزل أحد المواطنين في إحدى البلدات الجنوبيّة بواسطة الكسر والخلع، بهدف السرقة.من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه فيهما، حيثُ جرى توقيفهما من قِبل إحدى دوريّات المفرزة، وهما كل من:ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)ع. ق. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بأفعال جرمية وسرقات متعدّدة، آخرها في إحدى بلدات النبطية بالاشتراك مع آخر، كما تبيّن أنهما مطلوبان للقضاء بجرائم مخدّرات.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.