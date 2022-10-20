رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفيري الفاتيكان وسلطنة عمان

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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اوراق اعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان، هما سفيري الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي.وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.ولدى وصول السفيرين تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير، وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.بعد ذلك، حيّا سفير كل من الدولتين المذكورتين العلم قبل ان يستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء لتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس عون وتعريفه على اعضاء البعثة الديبلوماسية.وخلال الحفل، نقل السفيران الى الرئيس عون تحيات البابا فرنسيس وسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وشددا على العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي وسلطنة عمان ولبنان.وحمّل رئيس الجمهورية السفيرين تحياته الى مسؤولي دولتيهما، مؤكداً في المقابل حرص لبنان على تمتين العلاقات الثنائية بما يعود بالفائدة على لبنان ودولتيهما واللبنانيين.وتمنى الرئيس عون للسفيرين الجديدين التوفيق في مهامهما الجديدة.وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفيرين اللذين قدّما اليوم اوراق اعتمادهما:- من مواليد إيطاليا.- سيم كاهنا في 10 نيسان 1999، واسقفا في 4 تشرين الأول 2019.- حائز على دكتوراه في القانون الكنسي.- دخل الى القسم الديبلوماسي التابع للكرسي الرسولي في الأول من كانون الأول 2001، وتقلب في مناصب عدة في ممثليات وسفارات الكرسي الرسولي لدى كل من: افريقيا الوسطى، والمكسيك والأراضي المقدسة وقبرص ولبنان.- عمل في قسمي العلاقات مع الدول، والعلاقات العامة التابعين لأمانة سر الدولة لدى حاضرة الفاتيكان. في 3 أيلول 2019 عيّنه قداسة البابا فرنسيس اسقفا لميلازو وسفيرا بابويا.- الى الايطالية، لغته الأم، يتقن الانكليزية، والاسبانية والفرنسية.- حائز على دكتوراه في التربية من جامعة كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية.- عمل في مجلس البحث العلمي بوظيفة مدير بحوث قطاع التعليم والموارد البشرية.- عين سفيرا في وزارة خارجية بلاده، وألحق بدائرة مكتب الوزير.- نقل الى سفارة بلاده لدى واشنطن، قبل ان يعين رئيس بعثة سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة الأميركية- نقل الى دائرة منظمة التجارة العالمية، قبل ان يكلف بتسيير اعمال دائرة التعاون الدولي.- في العام 2021 تم تكليفه بالاشراف على قطاع الشؤون الاقتصادية.الى ذلك، اجتمع الرئيس عون مع عميد مجلس الاوسمة المدير العام لشؤون لرئاسة مجلس النواب السيد علي حمد وأعضاء المجلس: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس النواب السيد عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المجلس والمعايير التي اعتمدها في اطار مهتمه.وقد نوه الرئيس عون بأداء المجلس منذ تشكيله.