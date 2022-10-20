نقابة محرري الصحافة استنكرت إدعاء حرفوش على مستشار الرئيس ميقاتي: نقف إلى جانب الجميّل

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

يستنكر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اقدام السيد عمر حرفوش على رفع دعوى قضائية على عضو النقابة الصحافي فارس الجميل الذي استخدم حق الرد الذي يجيزه له القانون اللبناني ولاسيما قانون المطبوعات، لتوضيح بعض النقاط التي آثارها السيد حرفوش في مقابلة تلفزيونية، وذلك بصفته مستشارا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

Advertisement

إن نقابة المحررين تدعو السيد عمر حرفوش إلى سحب الدعوى، والكف عن هذا الأسلوب مع من يخالفه الرأي، أو يرد عليه، اذا كان فعلا يحترم الإعلام كما يدعي ويرغب في نسج علاقات مع أهل هذا القطاع. وهي تقف إلى جانب الزميل الجميل، وتضع امكاناتها في تصرفه، وطلبت إلى مستشارها القانوني المحامي انطون حويس مواكبة هذه القضية. وتحذر من محاولات البعض تحويل الصحافيين والاعلاميين إلى مكسر عصا او استضعافهم بالادعاء عليهم، وهذا ما لن تقبل به النقابة التي ستمارس دورها في حماية الزملاء والدفاع عنهم.