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لبنان

قاووق: لرئيس جمهورية لا يكون موظفاً عند السفارات

Lebanon 24
20-10-2022 | 09:36
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شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله "الشيخ نبيل قاووق على أن لبنان الغارق بأزماته بحاجة إلى معالجات وحلول سريعة للخروج منها، وهو بالغنى عن افتعال مشاكل وأزمات جديدة".

و اشار خلال رعايته افتتاح مشروع بئر المياه والطاقة الشمسية في بلدة قانا الجنوبية إلى أنه "لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق".
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ورأى أن "ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد".

وختم  مؤكداً "أننا نريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون موظفاً عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أي سفارة من السفارات".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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