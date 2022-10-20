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لبنان

إمكانات "الحزب" بتصرف الأمن العام في هذا الملفّ!

Lebanon 24
20-10-2022 | 09:41
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استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مسؤول ملف النازحين في" حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي ، وجرى البحث في شؤون النازحين .

وقد ابلغ الساحلي اللواء إبراهيم عن "استعداد حزب الله المساعدة في هذا الملف"، واضعاً امكانات الحزب بتصرف الأمن العام. 
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وقد اثنى الساحلي على مواقف اللواء ابراهيم وعمله في" تفعيل موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم" ،مقدرا "الدور الذي يقوم به بالاتصال بالحكومة السورية والاجهزة الامنية المعنية للتعجيل بعودة النازحين "، مستغربا موقف بعض الدول الاوروبية والغربية" السلبي وعدم جديتهم بالمساعدة في هذا الموضوع" .

 
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