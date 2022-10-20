سامي الجميل التقى مسؤولة دولية... هذا ما دار بينهما

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التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وجرى عرض لآخر التطورات لا سيما في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وشدد الجميل في خلال اللقاء على "أهمية انتخاب رئيس يملك الجرأة الكافية لوضع كل الملفات على الطاولة والشروع فورا في حل المشاكل التي يعاني منها لبنان"، رافضا أن يكون من دون طعم أو رائحة أو لون".واعتبر الجميل أن على "حزب الله أن يتعاطى بندية مع باقي اللبنانيين لإنقاذ لبنان"، رافضا الاستمرار "في منطق أن يكون في لبنان مواطنون درجة أولى وآخرون درجة ثانية يقبلون بالأمر الواقع الذي يفرض عليهم".واعتبر الجميل "أن الهرولة إلى تشكيل حكومة في الأيام الأخيرة للعهد تعكس التسليم بالفراغ وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من معاناة اللبنانيين، في حين أن الجهد يجب أن ينصب على انتخاب رئيس للجمهورية يخرج لبنان من هذه الدوامة القاتلة في أسرع وقت ممكن.