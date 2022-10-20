وزارة الخارجية شكرت الدول التي صوّتت للمرشحة اللبنانية سوزان جبور

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

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تتقدّم وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر للدول الأعضاء في "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"، على التصويت للمرشحة اللبنانية السيدة سوزان جبور التي فازت بعضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب “SPT” للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٦، وحصلت على ثاني أعلى نسبة أصوات بلغت 82 من أصل 86 صوتاً.يأتي ذلك نتيجة لحملة تبادل التأييد التي قامت بها وزارة الخارجية والمغتربين التي تعرب عن اعتزازها بمسار السيدة جبور وتهنئها على فوزها.