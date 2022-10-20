توضيح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص بدء تسجيل النازحين

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أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رداً على معلومات نُشرت في خبر تحت عنوان "بدء تسجيل النازحين في المدارس الرسمية.. و20$ لكل تلميذ"، نقلا عن "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ "التعليم أولوية لدى الأمم المتحدة وشركائها. هذا وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) دعم وزارة التربية والتعليم العالي وتنفيذ الخطة الخمسية للحكومة اللبنانية بشأن التعليم والمناصرة للدوام الثاني للأطفال اللاجئين ودعمه".وتابعت المفوضية: "يمثل الوضع الاقتصادي والمالي تحديًا كبيرًا، لكننا نعمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن ليس هناك أي ضغط لتسجيل الأطفال اللاجئين في الدوام المدرسي الأول وأن لا تقدم المفوضية أي مساعدة نقدية بالدولار الأمريكي لعائلات اللاجئين في لبنان، ليس للتعليم أو لأغراض أخرى".