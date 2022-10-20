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لبنان

المجلس الوطني للإعلام يستنكر دعوى حرفوش ضدّ الزميل فارس الجميل

Lebanon 24
20-10-2022 | 11:07
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استنكر نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم عوض، قضية رفع السيّد عمر حرفوش، دعوى بحق المستشار الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل.
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وقال عوض في بيانٍ له، اليوم الخميس: "لطالما كنا حريصين كإعلاميين على حرية الكلمة والرأي شرط ألا تتجاوز الحدود التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء. لكن لفتني في قضية رفع السيد عمر حرفوش دعوى على المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل تجاوزاً لهذا المنحى، من منطلق أن الزميل الجميل، وفي مداخلة تلفزيونية له ردا على كلام غير لائق لا بل بذيء بحق رئيس حكومة، طلب من السيد حرفوش التزام الأدب واحترام الموقع الذي يشغله المستهدف من قبله، أي الرئيس ميقاتي، موضحاً أن الأخير رفع دعوى بحق الاول  وما عليه ألا انتظار ما ستؤول إليه النتيجة".
 
وأضاف: "إلا ان السيد حرفوش، الذي واصل حملته على الرئيس ميقاتي، سارع إلى مقاضاة الزميل الجميل وكأنه بذلك يعترض على حق الرد والتوضيح واحترام الرأي الآخر الذي لطالما نادى به وتغنى بأنه من رواده ورافع رايته، خصوصاً إبان حملته الانتخابية في طرابلس والتي لم تكتمل فصولاً بعد ولم نعرف حتى الساعة سبب اختفائه عن الساحة يوم الانتخاب".

وختم: "من هنا يستغرب المجلس ما اقدم عليه السيد حرفوش، متمنياً عليه عدم السير بالدعوى انسجاماً مع المبادىء التي ينادي بها  وللمحافظة -اذا ما اراد- على احترام أهل الإعلام له".
 
 
 
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