سرقة مصاغ وأموال من منزل في برقايل

أقدم مجهولون على سرقة منزل في بلدة برقايل بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا منه مصاغاً ذهبياً وساعات ثمينة ومبلغاً من المال.

وإثر ذلك، حضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات، وتولى مخفر قوى الأمن الداخلي في البلدة التحقيق في الحادث.