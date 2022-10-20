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لبنان
سرقة مصاغ وأموال من منزل في برقايل
Lebanon 24
20-10-2022
|
12:42
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أقدم مجهولون على سرقة منزل في بلدة برقايل بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا منه مصاغاً ذهبياً وساعات ثمينة ومبلغاً من المال.
وإثر ذلك، حضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات، وتولى مخفر قوى الأمن الداخلي في البلدة التحقيق في الحادث.
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