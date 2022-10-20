Advertisement

لبنان

جعجع: "حزب الله" و "الوطني الحر" يريدان الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
20-10-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1002406-638018931912209083.jpg
Doc-P-1002406-638018931912209083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "فريق حزب الله والتيار الوطنيّ الحر مع حلفائهما يريدون الفراغ في رئاسة الجمهورية لأن ليس لديهم مرشح جاهز". 
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، لفت معوّض إلى أن "النائب ميشال معوّض نال عملياً 44 صوتاً في الجلسة التي شهدها مجلس النواب، اليوم الخميس لانتخاب الرئيس"، وأضاف: "هناك 22 نائباً حرقوا أصواتهم وعطلوا الجلسة وحاولنا التوافق مع النواب الـ22 لكنهم لا يريدون التفاهم على أيّ اسم".

وتابع: "النواب الـ22 عندهم القدرة على إتمام الاستحقاق الرئاسي ونحنُ بانتظار اقتراحتهم، ومن سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي إن حصل هو فريق الممانعة، ومن يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدّة أشهر من الاستحقاق الرئاسي". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-10-20
17:44 | 2022-10-20
17:40 | 2022-10-20
16:55 | 2022-10-20
16:30 | 2022-10-20
16:01 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website