جعجع: "حزب الله" و "الوطني الحر" يريدان الفراغ الرئاسي

قال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "فريق حزب الله والتيار الوطنيّ الحر مع حلفائهما يريدون الفراغ في رئاسة الجمهورية لأن ليس لديهم مرشح جاهز".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، لفت معوّض إلى أن "النائب ميشال معوّض نال عملياً 44 صوتاً في الجلسة التي شهدها مجلس النواب، اليوم الخميس لانتخاب الرئيس"، وأضاف: "هناك 22 نائباً حرقوا أصواتهم وعطلوا الجلسة وحاولنا التوافق مع النواب الـ22 لكنهم لا يريدون التفاهم على أيّ اسم".