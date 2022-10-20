احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!

لجأ بعضُ الصرّافين في السّوق الموازية مؤخراً إلى اعتمادِ حيلةٍ جديدة تمكّنهم من جني أرباحٍ إضافيّة من خلال أوراق الدّولار الأميركي.



Advertisement وكشفت معلومات "لبنان24" إن بعض الصرّافين باتوا يوهمون المواطنين بأنّ ورقة الـ100 دولار الخاصة بهم غير صالحة للتداول بسبب "اسودادِ طرفها" فقط. وكشفت معلوماتإن بعض الصرّافين باتوا يوهمون المواطنين بأنّ ورقة الـ100 دولار الخاصة بهم غير صالحة للتداول بسبب "اسودادِ طرفها" فقط.



ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه "العلّة المزعومة" تدفع بالصرّاف إلى إبلاغ الزّبون بأنه سيتمّ شراء ورقة الـ100 دولار بمبلغ 95 دولاراً أميركياً، أي أنه سيجري شطب 5 دولارات من قيمة تلك الورقة من حساب الزّبون.