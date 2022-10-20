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لبنان

احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2022 | 13:14
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لجأ بعضُ الصرّافين في السّوق الموازية مؤخراً إلى اعتمادِ حيلةٍ جديدة تمكّنهم من جني أرباحٍ إضافيّة من خلال أوراق الدّولار الأميركي.

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وكشفت معلومات "لبنان24" إن بعض الصرّافين باتوا يوهمون المواطنين بأنّ ورقة الـ100 دولار الخاصة بهم غير صالحة للتداول بسبب "اسودادِ طرفها" فقط. 

ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه "العلّة المزعومة" تدفع بالصرّاف إلى إبلاغ الزّبون بأنه سيتمّ شراء ورقة الـ100 دولار بمبلغ 95 دولاراً أميركياً، أي أنه سيجري شطب 5 دولارات من قيمة تلك الورقة من حساب الزّبون.

وبيّنت المصادر أنّ عدداً كبيراً من الصرّافين اتفقوا مؤخراً في ما بينهم على هذا الأمر، وقد باتت هذه الحيلة مُعتمدة بين البعض منهم، في حين أن آخرين رفضوا الأمر باعتبار أنه طالما كانت الورقة سليمة طالما أن قيمتها فيها، وأنه في حال كانت الورقة بالية نوعاً ما، فيمكن شراؤها بعد شطبِ دولار واحدٍ من قيمتها لا أكثر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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