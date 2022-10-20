Advertisement

لبنان

نائب "القوّات" يزور جنبلاط.. وملف الرئاسة على طاولة البحث

Lebanon 24
20-10-2022 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1002410-638018950687938731.jpg
Doc-P-1002410-638018950687938731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، بحضور النواب أكرم شهيب ووائل بو فاعور وراجي السعد. وتناول البحث في ملف رئاسة الجمهورية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل سفير الدنمارك
lebanon 24
21/10/2022 02:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط لبري وحزب الله: أنا خارج اصطفافات الفتنة
lebanon 24
21/10/2022 02:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط وقع اقتراح قانون قدمته كتلة "اللقاء الديموقراطي" لحماية العائدات من الثروات النفطية
lebanon 24
21/10/2022 02:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سيزار أبي خليل بعد لقاء جنبلاط: "التلاقي قائم"
lebanon 24
21/10/2022 02:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

الرياشي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-10-20
17:44 | 2022-10-20
17:40 | 2022-10-20
16:55 | 2022-10-20
16:30 | 2022-10-20
16:01 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website