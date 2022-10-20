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لبنان

"المخابرات" تدخل أحد المنتجعات في الشمال.. ما جرى هناك غير مُتوقع!

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:42
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أحبطت مخابرات الجيش وقوّة من مجموعة الشواطئ البحرية التابعة لقوى الأمن الداخلي، عملية تهريب أشخاص داخل مركب حاول مغادرة المياه الاقليمة اللبنانية الشمالية بصورة غير شرعية.
 
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد جرى توقيف المركب مقابل شاطئ شكا الهري داخل احدى المنتجعات وعلى متنه حوالي 80 شخص من جنسيات تراوحت بين لبنانيين وعراقيين وسوريين.
 
وأشارت المصادر إلى أنه "جرى اقتياد جميع الركاب إلى التحقيق، كما تم توقيف عدد من المهربين"، موضحة أن "إحباط عملية التهريب جاء نتيجة تعطل المركب ودخوله إلى المنتجع". 
 
بدورها، غرّدت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" معلنة تفاصيل العملية التي حصلت، وقالت: "أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية. كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها".

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