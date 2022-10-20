"المخابرات" تدخل أحد المنتجعات في الشمال.. ما جرى هناك غير مُتوقع!

أحبطت مخابرات الجيش وقوّة من مجموعة الشواطئ البحرية التابعة لقوى الأمن الداخلي، عملية تهريب أشخاص داخل مركب حاول مغادرة المياه الاقليمة اللبنانية الشمالية بصورة غير شرعية.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد جرى توقيف المركب مقابل شاطئ شكا الهري داخل احدى المنتجعات وعلى متنه حوالي 80 شخص من جنسيات تراوحت بين لبنانيين وعراقيين وسوريين.

وأشارت المصادر إلى أنه "جرى اقتياد جميع الركاب إلى التحقيق، كما تم توقيف عدد من المهربين"، موضحة أن "إحباط عملية التهريب جاء نتيجة تعطل المركب ودخوله إلى المنتجع".