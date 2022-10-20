جديد "عدّاد الكوليرا" في لبنان.. الإصابات ترتفع بقوّة وإليكم آخر أرقامها

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، اليوم الخميس، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ48 الماضية.



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ووزعت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية، وهي في الصورة المُرفقة: ووفقاً للوزارة، فإن العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع الى 220 ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.ووزعت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية، وهي في الصورة المُرفقة: