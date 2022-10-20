أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 85 اصابة جديدة بفيروس "كورونا".

ووفقاً للوزارة، فقد ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1217910، كما تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة.